Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brunnen gestiftet Pfälzische Klapprad-Ikone Alfons V. unterstützt König Bansah in Ghana

Rund 6000 Euro hat der Speyerer Steuerberater Marc Glaser alias Alfons V. an den in Ludwigshafen lebenden Regenten berwiesen, um 2 500 Menschen konkret zu helfen. Die Dorfbewohner in Loloboi Baika dankten auf ihre Art