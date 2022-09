Maikammer: Klapprad-Szene schielt am Samstag Richtung Kalmit-Gipfel

Liberté, Égalité, Klapperité - wer am Samstag an der Deutschen Weinstraße unterwegs ist, läuft akut Gefahr, in ein Klapprad zu laufen. Der Gipfel der Kalmit, mit 672 Metern die höchste Erhebung am Haardtrand, ist - wie immer am ersten Wochenende im September - das Ziel eines der skurrilsten Radrennen jenseits von Ludwigshafen. Der Kalmit-Klapprad-Cup ist zum 31. Mal der Rahmen für mitunter

...