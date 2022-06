Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klapprad-WM in der Pfalz Kult-Klappradfahrer Alfons V.: "Slips und BHs fliegen schon während des Rennens"

Marc-Christian Glaser alias Alfons V. gilt als Kultfigur des faltbaren Fahrrads. Beim World-Klapp am Samstag in Herxheim (Südpfalz) ist er wieder dabei. Was ist das für ein Typ, dieser Angeber aus Speyer? Ein todernstes Gespräch.