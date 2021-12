Von Ankunftszentrum über Betriebshof und Kongresshalle bis Stadthallensanierung: Neben der Corona-Pandemie waren dies wichtige Themen im zu Ende gehenden Jahr in Heidelberg.

Wohnungsbau: Ob in der Bahnstadt, auf den Konversionsflächen in Rohrbach und in der Südstadt, im Höllenstein-Quartier oder bei Nachverdichtungen in anderen Stadtteilen: 2021 sind viele neue

...