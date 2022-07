Ein helles Sonnensegel spannt sich über Terrasse und Rasenfläche der Erdgeschosswohnung. In Hochbeeten wachsen Blumen, Tomaten, Salat sowie Schlangengurken. Spezielle Pflanzgefäße lassen Kräuter terrassenartig in die Höhe sprießen. Eine halbhohe Mauer schirmt die Grünfläche ab zur belebten und tiefer liegenden Promenade an der Schwetzinger Terrasse in Heidelbergs jüngstem Stadtteil Bahnstadt.

...