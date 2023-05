Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers - Jetzt kommt der große Autokran: Bislang wird vor allem im Inneren des Ludwigshafener Rathaus-Centers gearbeitet. In den kommenden Wochen wird sich das ändern. Das sind die nächsten Schritte

Mannheimer Fahrlachtunnel - Generalsanierung verzögert sich erneut: Nach zuletzt monatelangen schlechten Nachrichten rund um den Mannheimer Fahrlachtunnel, gab es am Donnerstag überraschend gute: Der Tunnel öffnet. Jetzt folgte die Nachricht, dass sich die Generalsaierung verzögert - erneut

In Mannheim und Umgebung kann sich Erdogan auf treue Wähler verlassen: Dem türkischen Präsidenten und seiner Regierungspartei ist es gelungen, die einst geschlossene Wählerschaft der Deutsch-Türken in der Region zu spalten. Das nationalistische AKP-Lager überwiegt - zum Unmut liberaler Strömungen

SAP Der Walldorfer Softwarekonzern SAP schafft den 2021 eingeführten zusätzlichen Urlaubstag für die mentale Gesundheit der Beschäftigten wieder ab. Was steckt dahinter?

Fußball-Fans wählen ihr liebstes Maskottchen - Adler Attila und die Kostümfreaks: In einem neuen Ranking haben Fans ihr liebstes Maskottchen der Fußball-Bundesliga gewählt. Zeit für einen nicht ganz ernst gemeinten Blick auf die Welt der Stadiontiere

Warum die Mannheimer OB-Kandidatin Isabell Belser (Linke) erst später plakatiert: Bereits hängende Plakate einiger Kandidaten sorgten für Gesprächstoff. Jetzt erklärt Isabell Belser (Linke), warum sie nichts von "Materialschlachten" hält - und sogar erst später als erlaubt plakatiert

Adler Mannheim Die Adler haben den nächsten großen Fisch vom Transfermarkt gezogen. Der Stürmer Linden Vey kommt aus Astana und unterschrieb für die kommende Saison. Der Kanadier hat eine Vita, die für DEL-Verhältnisse besonders ist

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date