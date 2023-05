Mannheimer Morgen Plus-Artikel Festival 14. Auflage des "Queer Festivals" in Heidelberg gestartet

Die Eröffnung des Queer Festivals in Heidelberg stellt queere Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt. Rund 460 Gäste kamen am Freitag zum offiziellen Teil der Eröffnung in den Karlstorbahnhof