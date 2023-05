Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Fahrlachtunnel öffnet: Es ist soweit. Der Öffnungstermin des Mannheimer Fahrlachtunnels ist bekannt.

MVV will Strom- und Gaspreise senken: Gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher: Der Mannheimer Energieversorger MVV hat niedrigere Preise für Strom und Gas ab 1. Juli in Aussicht gestellt.

Aus Cinemaxx wird Cineplex - Kino auf den Planken schließt endgültig: Das Cineplex auf den Planken hat endgültig geschlossen. Das Cinemaxx in N7 hat einen neuen Namen. Was Kinobetreiber Frank Noreiks dort plant.

Stark gegen Alltagsrassismus - Mannheimer Projekte sahnen bei Preisverleihung ab: „Was hast du denn jetzt schon wieder geschickt? Irgendein TikTok?" - „Nein, es ist nichts Witziges." Das Video, in dem sich zwei Frauen aus der Region unterhalten ist der Start zu einem Videocast, der Alltagsrassismus schonunglos thematisiert.

Wie der Nabu in Heidelberg : Vor acht Jahren ist die ehemalige Villa Nachttanz in Heidelberg abgerissen worden. Jetzt sollte auch ein Nebengebäude weichen, die Stadt will die Gewerbefläche entwickeln. Der Nabu hat andere Ideen.

Was NHL-Star Moritz Seider noch mit den Detroit Red Wings vor hat: Moritz Seider zählt zu den besten Eishockey-Spielern der Welt. Der Verteidiger, der 2019 mit den Adlern Mannheim die Meisterschaft gewann, ist das Gesicht der Detroit Red Wings und will die Zukunft des NHL-Clubs prägen.

Mannheimer Kurpfalzbrücke für schwere Fahrzeuge gesperrt: Sie verbindet die Neckarstadt mit der Innenstadt: Die Mannheimer Kurpfalzbrücke ist eine wichtige Verkehrsachse in Mannheim. Einige Fahrzeuge dürfen sie ab Mitte Mai aber nicht mehr befahren.

