Mannheimer am Sonntag bei Kabel 1-Show "Deutschlands bester Partykeller" zu sehen

Mannheim. Der Mannheimer Pflegedienstleiter Panajotis Neuert ist am Sonntag (ab 19.10 Uhr) in einer Kabel 1-Show zu sehen. Er begibt sich darin in den Wettkampf um „Deutschlands besten Partykeller“. Das Ziel dabei: aus einer Rumpelkammer eine Partyhöhle machen. Und zwar die schönste in Deutschland. Das alles nur mit wenig Budget und kaum Zeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Partykeller der Vielfalt"

Gastgeberin der Sendung ist Komikerin Mirja Boes. Im Format treten zwei Teams gegeneinander an, um mit handwerklichem Geschick „Asbach Deutschlands besten Partykeller“ zu bauen. Unterstützt werden die Teams von je einem Coach: Ex-Big Brother-Star Jürgen Milski und Mark Kühler, der vielen Fernsehzuschauern als „Heimwerker-König“ bekannt ist. Neuert bekam Milski als Coach. Ihr Partymotto heißt: „Partykeller der Vielfalt“ - mit Glitzer und Glamour. Der Schönauer hofft, mit dem Umbau eines alten Kellers im Firmengebäude zu siegen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neues TV-Format (mit Fotostrecke) Liegt Deutschlands bester Partykeller in Mannheim? Mehr erfahren

Der Raum soll später für die Mitarbeitenden und Kunden seiner Firma „Pflege im Quadrat“ zur Verfügung stehen - als „ganz besonderer Aufenthaltsraum“.