Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

72 Prozent gegen Verkehrsversuch: Die Mannheimer Handelsorganisationen haben ihr Veto gegen die dauerhafte Beibehaltung des Verkehrsversuchs bekräftigt - mit einer Umfrage bei Unternehmen. Wir erklären, was sie nun von Verwaltung und Politik fordern

Busfahrer nach Unfall in Heidelberg Nach dem Busunglück in Heidelberg im Juli 2022 mit 13 Verletzten und einer Toten ist ein 42-jähriger Busfahrer vom Amtsgericht Heidelberg verurteilt worden

Ludwigshafen am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland: Einer Studie zufolge ist Ludwigshafen die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland. Rund 67 Prozent des Siedlungsgebiets sind bebaut, betoniert oder asphaltiert

Die Infos rund um die Entscheidung: Am 18. Juni wird in Mannheim gewählt? Die OB-Wahl ist so spannend, wie seit 16 Jahren nicht mehr. Denn Amtsinhaber Peter Kurz tritt nicht mehr an. Die Infos zur Wahl

Großeinsatz gegen die Mafia: Mehr als 1000 Einsatzkräfte sind nun gegen die Organisation 'Ndrangheta hierzulande vorgegangen, Dutzende Leute wurden verhaftet. Auch in anderen EU-Staaten gab es Razzien und Festnahmen

Das plant der Bezirksbeirat zum Mannheimer Grillrauch-Problem: Die Stadt Mannheim hat ein Verbrennungsverbot beidseits der Kurpfalzstzraße erlassen, doch der Grillrauch ist in der Innenstadt noch immer ein Problem, klagt der Bezirksbeirat. Warum das so ist und was die Räte planen

BASF-Chef Brudermüller soll Mercedes-Aufsichtsratschef werden: Brudermüller soll nach einem Bericht der "FAZ" im kommenden Jahr den Vorsitz des Mercedes-Benz-Aufsichtsrats übernehmen. Seine Amtszeit in Ludwigshafen endet nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr

