Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

300 Demonstrierende versammeln sich in Mannheim: Genau ein Jahr nachdem ein psychisch kranker Mann bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, läuft in Mannheim eine Protestveranstaltung gegen vermeintliche Polizeigewalt

Mannheimer haben mehr Angst: Zum vierten Mal hat die Stadt Mannheim ihre Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Sicherheitsempfinden befragt. 26.000 Personen nahmen daran teil. Die Ergebnisse der Befragung wurden am Dienstagmittag vorgestellt

Land stellt fast 50 Millionen Euro für Mannheimer Klinikum bereit: Das Mannheimer Klinikum steckt weiter in tiefroten Zahlen. Die Landesregierung stellt jetzt für dieses Jahr eine Überbrückungshilfe von bis zu 47,8 Millionen Euro bereit, so viel wie noch nie. Warum das so ist

Bombendrohung in Bad Dürkheim: Angeklagter räumt alle Taten ein: Er soll gedroht haben, das Amtsgericht in Bad Dürkheim in die Luft zu sprengen. Eine Bekannte soll er auf dem Friedhof mit einer Waffe niedergeschlagen haben. Nun hat ein 53-Jähriger alle Taten vor Gericht eingeräumt. Er sprach von einer "Kurzschlussreaktion"

Vermisster Kajakfahrer tot geborgen: Ein seit fast vier Wochen vermisster Kajakfahrer ist tot im Neckar bei Dossenheim geborgen worden. Der Mann war Anfang April unterwegs gewesen, als sein Boot kenterte

Kritik am 49-Euro-Ticket: Schüler- und Elternvertretungen sowie die Lehrergewerkschaft GEW haben das 49-Euro-Ticket als sozial ungerecht kritisiert. Das Ticket führe demnach zu einer Ungleichbehandlung von Schülern und Auszubildenden

In Karlsruhe verbindet sich die Tradition mit der Zukunft: Die wegen einer umfangreichen Sanierung geschlossene Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe zeigt einen Teil ihrer hochwertigen Sammlung im ZKM. Dort trifft die ästhetische Tradition auf eine reizvolle Mischung aus Kunst und Forschung

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date