Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So läuft die Brandrauchübung im Mannheimer Fahrlachtunnel: Mit einer Großübung von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst überprüft die Stadt Mannheim die Sicherheit des Fahrlachtunnels. Wie die Brandschutzübung läuft

Hinab zu den faszinierenden Spuren der Vulkane: Auf die Spuren der Vulkane wagten sich 50 Leserinnen und Leser des "Mannheimer Morgen" zusammen mit Prof. Wilfried Rosendahl von den Reis-Engelhorn-Museen und „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz bei der Morgentour

Nach 1:2 in Dresden - Elfmeter-Frust beim SV Waldhof Mannheim: Im Topspiel bei Dynamo Dresden zeigt der SV Waldhof Vor allem mit einer Schiedsrichterentscheidung hadern die Mannheimer

Die besten Restaurants für Ihren Buga 23-Besuch in Mannheim: Nach dem Besuch der Bundesgartenschau knurrt der Magen. Hier Restaurant-Tipps in Mannheim, die den Buga-23-Tag kulinarisch abrunden - über vegane bis hin zu gutbürgerlicher Küche

Erster Waldhof-Neuzugang für nächste Saison kommt aus Mönchengladbach: Offiziell ist es noch nicht verkündet, aber ein Eintrag auf der Verbandsseite des DFB verrät es: Der SV Waldhof hat seinen ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Es ist ein junger Mann für das defensive Mittelfeld

Chorleiterin Schmid: „Ich kann Menschen glücklich machen“: Janette Schmid leitet einen von drei Chören aus der Region, die im Juni am Deutschen Chorwettbewerb in Hannover teilnehmen - ein Gespräch über ihre Arbeit mit dem Mannheimer Frauenchor Carré Chanté und über das Singen

