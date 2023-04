Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das sagt Mannheims Oberbürgermeister zur Debatte um das Awo-Ballett: "Die Dimension der Anfeindungen gegenüber Mitarbeitenden der Bundesgartenschau sieht aber auch Mängel bei der Buga

Warum Kinder unter 15 nicht allein aufs Buga-Gelände dürfen: Kinder bis einschließlich 14 dürfen kostenfrei aufs Mannheimer Buga-Gelände - aber nur mit einem Erwachsenen. Manche Eltern und Kinder können das nicht nachvollziehen

Walldorfer Bäckerei Rutz - Abriss fast abgeschlossen, wann kommt der Neubau: Nach dem Großbrand bei der Bäckerei Rutz in Walldorf ist die Backstube inzwischen fast vollständig abgerissen. Die Pläne für den Neubau sind weit fortgeschritten, doch die Zwischenlösung macht Probleme

Wegen Missbrauchsskandal - Alt-Erzbischof Zollitsch gibt Bundesverdienstkreuz zurück: Die Studie über sexuellen Missbrauch erschüttert das Freiburger Erzbistum. Die Vorwürfe gegen den Alt-Erzbischof sind massiv - nun hat Zollitsch erste Konsequenzen gezogen

Königspersonalie Kohlbacher - So sieht der Kader der Rhein-Neckar Löwen Jannik Kohlbacher wird nach Informationen dieser Redaktion seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen verlängern. Andere Personalien sind noch offen

Buga-Gewinnspiel der RNV für Betrug genutzt: Ein Gewinnspiel der Verkehrsgesellschaft RNV auf Facebook haben sich Betrüger zu Nutze gemacht, um unberechtigterweise an die Daten der Gewinnspielteilnehmer zu gelangen. Der Gewinn war eine Buga-Karte

