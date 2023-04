Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Gastro und Spielplätze - Die Mannheimer Buga im Test: Wie sind die Spielplätze auf dem Spinelli-Gelände, und wie finden die Besucher das Gastro-Angebot auf der Buga in Mannheim? Wir haben Kinder und Erwachsene gefragt - und einen Geheimtipp entdeckt

Galeria Viernheim - Warum Betriebsrat und Gewerkschaft ein Jobangebot an die Mitarbeiter kritisieren: Für die Galeria-Filialen in Viernheim und am Heidelberger Bismarckplatz ist das Aus beschlossen. Nur wenige Mitarbeiter können auf einen Verblieb im Konzern hoffen. Oder rettet noch eine andere Handelskette die Standorte?

Sieg gegen Flensburg - Rhein-Neckar Löwen im Pokalfinale: Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie laufen die Rhein-Neckar Löwen im ersten Halbfinale beim Final4 um den deutschen Handball-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt zu großer Form auf

Sinsheimer Klima Arena fragt - Wollen wir lieber Parks oder Parkplätze: Der Klimawandel ist da. Das diskutiert niemand mehr weg. Aber welche Möglichkeiten gibt es konkret, ihm zu begegnen? Eine Ausstellung der Klima Arena auf der Bundesgartenschau zeigt Lösungsansätze

Singender Pizza-Bäcker aus Mannheim bei Eros Ramazzotti: Der Mannheimer Sänger Gennaro „Naro“ Vitale kennt den Star aus Italien seit 30 Jahren. Beim Konzert in der SAP-Arena stand er hinter der Bühne und bereitete Pizza Napoletana für die ganze Crew zu

Die sechs größten Attraktionen der Buga 2023 in Mannheim: Von Seilbahn bis Unterwasserwelt - die Bundesgartenschau in Mannheim bietet für Groß und Klein einige Attraktionen. Hier sind die sechs spannendsten Highlights der Buga23

Mindestens 1000 Radler zu Buga-Sternfahrt am 7. Mai erwartet: Die Bundesgartenschau in Mannheim soll die nachhaltigste in der Geschichte sein. Doch wie radfreundlich ist die Anreise? Das soll bei einer Sternfahrt am 7. Mai getestet werden

