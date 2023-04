Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erster Buga-Tag in Mannheim: Was den Besuchern am besten gefallen hat: 14 500 Besucher waren am ersten Buga-Tag in Mannheim auf Spinelli und im Luisenpark. So viele wie noch nie an einem Eröffnungstag. Von frühen Vögeln, einem neuen Blick auf einen alten Park - und Gondel-Perspektiven.

Der Eröffnungstag der Mannheimer Buga : Mit Spannung erwartet: Die Eröffnung der Buga in Mannheim. Eindrücke vom ersten Tag der Gartenschau.

Liveblog zur Buga 23 : Zehntausende Pflanzen, eine spektakuläre Seilbahn und vieles mehr: Jetzt eröffnet die Bundesgartenschau in Mannheim. Alles rund um das Eröffnungswochenende aktuell im Liveblog.

Erste Rhein-Neckar-Tram in Mannheim als Buga-Express unterwegs: Um kurz nach 9 Uhr - passend zur Eröffnung der Buga in Mannheim - begann die Jungfernfahrt. Eine neue Tram ist in der Rhein-Neckar-Region unterwegs. Eindrücke von der Premiere.

SV Waldhof : Der SV Waldhof Mannheim kämpft vor dem schweren Spiel in Essen mit Personalsorgen - ist aber dennoch fast zum Siegen verdammt. Trainer Christian Neidhart will sich nicht äußern, welche Spieler konkret ausfallen könnten

Grosskraftwerk Mannheim legt zwei von vier Blöcken still: Diese Entscheidung kommt überraschend: In einem Jahr soll im GKM nur noch die Hälfte der Anlagen regulär Strom und Fernwärme liefern. Dennoch dürften die stillgelegten Blöcke in Mannheim noch viele Jahre laufen.

So ist der Stand der Dinge bei Löwe Groetzki vor dem Pokalkracher gegen Flensburg: Die Löwen bangen vor dem Pokal-Halbfinale gegen Flensburg um ihren Kapitän.

