Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Boot in Wieblingen Im Neckar wird seit Samstagmittag nach einer vermissten Person gesucht. Ein kleines Schlauchboot mit zwei Personen war in Wieblingen gekentert

Nach Poser-Kontrollen - Diese Bilanz zieht die Polizei Mannheim: Die Ermittlungsgruppe Poser hat am Freitag in Mannheim und Heidelberg Die Beamten entdeckten dabei gravierende Mängel und zahlreiche Verstöße

Ekstase in der Nachspielzeit - SV Waldhof Lange sieht der SV Waldhof gegen den SC Freiburg II wie der sichere Verlierer aus. Doch in der Schlussphase drehen die Mannheimer die Partie - und fahren einen schmeichelhaften Sieg ein

Vor Spiel beim SV Waldhof - Freiburger Mannschaftsbus in Unfall involviert: Schrecksekunde vor dem Anpfiff. Der Mannschaftsbus des SC Freiburg II ist am Samstagmorgen an einem Unfall in der Mannheimer Dudenstraße beteiligt gewesen

Mehrere Hundert Teilnehmer demonstrieren bei Ostermarsch in Mannheim für Frieden: Rund 250 Teilnehmer haben sich in Mannheim versammelt, um für Frieden zu demonstrieren. Kundgebungen pochen auf Verhandlungen im Krieg gegen die Ukraine. Eine kritische Einordnung bleibt jedoch aus

Galeria-Filiale in Viernheim droht das Aus - Mitarbeiter streiken am Samstag: „Karstadt Viernheim soll weiterleben!“ und „Wir kämpfen mit Herz für die Galeria und die Mitarbeiter!“ steht auf den Plakaten der Streikenden. Zudem werden am Samstag Unterschriften gesammelt

