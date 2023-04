Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Buga Mannheim: Keine Besucher-Frage soll ohne Antwort bleiben: Martina Braun ist eigentlich Hoteldirektorin. Aber für die Zeit der Mannheimer Buga führt sie das Team, das für den Besucherservice zuständig ist. Eine wichtige Rolle spielen die beiden zentralen Info-Punkte in den Parks.

Tanzen oder besinnen? Das ist an Karfreitag erlaubt: An Karfreitag gedenken die Christen im Land der Kreuzigung Jesu. Damit sie das in Ruhe tun können, dürfen alle anderen Menschen zum Beispiel nicht tanzen gehen - so will es das Gesetz. Ist das noch zeitgemäß?

So feiern Mannheimerinnen und Mannheimer Ostern: Ostereier suchen, in die Kirche gehen und Zeit mit der Familie verbringen. Zu Ostern lassen es die Mannheimerinnen und Mannheimer entspannt angehen. Das war bei einigen früher noch anders.

SV Waldhof : Nach drei Niederlagen in Folge will der SV Waldhof am Karsamstag die Trendwende schaffen. Allerdings kommt mit dem SC Freiburg II der Angstgegner nach Mannheim. Was Trainer Christian Neidhart dennoch optimistisch stimmt.

Die „Stimme des Volkes“ - 300 Schöffen in Mannheim gesucht : Alle fünf Jahre werden neue ehrenamtliche Richterinnen und Richter gesucht, die sich für fünf Jahre verpflichten. Doch was machen Schöffen eigentlich und wie kann man sich bewerben?

Digitales Gutscheinbuch für Mannheim – Sonderangebote während der BUGA: Rabatte für Freizeiteinrichtungen und Restaurants: Bei einer App vom Stadtmarketing machen mehr als 40 Partnerunternehmen mit. Was die Nutzung des Angebots kostet.

VRN und Bahn geraten beim Deutschlandticket aneinander: Die Einführung des neuen Deutschlandtickets sorgt für Ärger zwischen Bahn und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Es geht vor allem darum, ob es das Ticket als Chipkarte gibt.

