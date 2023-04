Goldschatz aus Heidelberg bei der Polizei abgegeben

Heidelberg. Ein Goldschatz im Wert von über 135.000 Euro ist am Freitagabend beim Polizeirevier Heidelberg-Süd abgegeben worden. Ein 29-jähriger Mann hatte mehrere Goldbarren und Goldmünzen bei einer Entrümpelung in Heidelberg aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mit. Nähere Angaben zu den Hintergründen des Fundes wollte die Polizei auf Nachfrage nicht machen.

Wem die Wertgegenstände ursprünglich gehörten, werde derzeit noch ermittelt. Sollte es sich nicht um Diebesgut handeln, kann sich der ehrliche Finder auf einen stattlichen Finderlohn freuen, heißt es von der Polizei.