Heidelberg. Bei einer Suchaktion in Wieblingen wird seit Samstagmittag auf dem Neckar nach einer vermissten Person gesucht. Zwei Männer befuhren den Altneckar bei Heidelberg in einem Schlauchboot, das auf Höhe des ehemaligen Stauwehrs kenterte, teilte die Polizei mit. Die Ursache ist bislang unbekannt. Einer der beiden Männer konnte sich über eine Insel an Land retten und den Notruf absetzen. Die andere Person konnte sich zunächst an einem Baum festhalten, war dann aber nicht mehr zu sehen. Beide Männer trugen keine Rettungswesten als sie in den fünf Grad kalten Neckar fielen, heißt es von der Polizei weiter.

Das kleine Boot wurde an Land gebracht. Nach dem Fahrer wird noch gesucht. © Priebe

Zusammen mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg, der DLRG, der Wasserschutzpolizei und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach dem vermissten Mann. Bislang jedoch erfolglos. Die Suche wurde eingestellt und soll in den kommenden Tagen von der Wasserschutzpolizei fortgesetzt werden.