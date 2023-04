Fußball Vor Spiel beim SV Waldhof: Freiburger Mannschaftsbus in Unfall involviert

In der Mannheimer Dudenstraße kommt es am Samstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen. Der Mannschaftsbus des SC Freiburg ist vor dem Spiel beim SV Waldhof an einem Unfall beteiligt