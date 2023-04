Mehrere Hundert Teilnehmer demonstrieren bei Ostermarsch in Mannheim für Frieden

Mannheim. Mehrere Hundert Teilnehmer haben sich am Samstag, um 13 Uhr, auf dem Alten Messplatz in Mannheim versammelt, um im Rahmen des diesjährigen Ostermarsches für Frieden zu demonstrieren. Auch wenn die Organisatoren im Vorfeld mitgeteilt hatten, russische und ukrainische Fahnen zu verbieten, wehte zunächst eine russische Fahne unter den Teilnehmern. Nach Aufforderung der Redner wurde sie inzwischen wieder eingerollt.

Die Mannheimer Ostermarschierer wollen nach eigenen Angaben „für sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine, aber auch in allen anderen Kriegen“, demonstrieren.

Die Reden auf dem Alten Messplatz sind beendet, der Ostermarsch setzt sich nun in Richtung Paradeplatz in Bewegung. Die Organisatoren sprechen auf dem Paradeplatz von 400 Teilnehmern, die Polizei von 250. Unter den Teilnehmern befindet sich auch die linke Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut.

Kein Wort fiel darüber, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine führt. Vielmehr würde Europa in einer Blase hocken. Laut Redner Christoph Mariscka von der IMI Tübingen würden in Deutschland große Teile der Politik, der Leitmedien und der Kulturschaffenden auf einen Abnutzungskrieg in der Ukraine setzen. Die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf den Kapuzinerplanken.

Auch beim Ostermarsch in Heidelberg steht der Ukraine-Konflikt im Mittelpunkt. Um 13 Uhr setzte sich dort ein Demonstrationszug mit 250 Teilnehmern in Bewegung. Nach Polizeiangaben gab es keine besonderen Vorkommnisse. Der Marsch ist bis 16 Uhr angedacht.