Time Warp in Mannheim: Kiloweise Rauschgift im Gepäck

Mannheim. 20 000 Besucher aus fast 80 Ländern hat die Technoveranstaltung Time Warp in Mannheim am Wochenende angezogen – und damit auch die Polizei auf den Plan gerufen. So haben die Beamten bei Kontrollen in der gesamten Region kiloweise Drogen sichergestellt. Auch andere Delikte wurden aufgenommen.

So berichtete das Polizeipräsidium Mannheim, dass die Beamten 433 Fahrzeugen und 1 107 Personen kontrollierten. Insgesamt 290 Strafanzeigen wurden erfasst, davon 261 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Einsatzkräfte stellten am gesamten Wochenende 174,83 Gramm Marihuana, 89 gedrehte Joints, 58,46 Gramm Kokain, 19 LSD-Trips, 203,64 Gramm Amphetamin, 132,22 Gramm Crystal Meth, 437 Tabletten sowie 110,2 Gramm Ecstasy, 19,36 Gramm MDMA und ein Gramm psilocybinhaltige Pilze sicher. Zudem seien mehrere Kleinstmengen anderer chemischer Drogen aufgefunden worden. Die Beamten stellten des Weiteren 39 Autofahrer fest, die unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren.

Zudem berichtete das Polizeipräsidium Mannheim von Raubdelikten auf der Veranstaltung. Hierbei hatten die Täter den Geschädigten Halsketten gewaltsam entrissen. Auch die Beamten selbst wurden laut Polizei Opfer von Straftaten. So habe ein unbeteiligter Festival-Besucher bei einer Verkehrskontrolle zwei Einsatzkräfte unvermittelt angegriffen haben. Einer von ihnen verletzte sich dabei schwer. Er wurde im Krankenhaus operativ behandelt.

Hund beweist richtigen Riecher

Ein dicker Fund gelang dem Zoll, der gemeinsam mit der Polizei auf den Autobahnen der Region den An- und Abreiseverkehr der Feierenden überwachte. So schlug ein Spürhund auf der Autobahnraststätte Hockenheim bei drei Fahrgästen in einem Reisebus aus Italien an. 100 Konsumeinheiten Crystal Meth, 18 Konsumeinheiten Kokain, mehr als 230 Ecstasy-Tabletten und eine erhebliche Menge Amphetamin wurden sichergestellt. „Da das Rauschgift in nicht geringer Menge aus Italien eingeführt wurde und aufgrund der Verpackungseinheiten offensichtlich zum Verkauf bestimmt war, wurden die drei italienischen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen“, teilte eine Sprecherin mit. Gegen einen 21-Jährigen wurde in diesem Zuge ein Haftbefehl ausgesprochen.

Auch die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten nach Angaben der Behörde insgesamt 359 Fahrzeuge und 577 Personen. Die Einsatzkräfte stießen dabei unter anderem auf rund sechs Kilogramm Marihuana, 1,9 Kilogramm Haschisch und 2,5 Kilogramm Kokain. Zudem zogen die Einsatzkräfte 30 Autofahrer aus dem Verkehr, die berauscht am Steuer saßen.

Auch mutmaßliche Drogenhändler gingen den Beamten in Südhessen ins Netz. Im Fahrzeug eines 32-Jährigen fanden sie rund 1,5 Kilogramm Kokain auf. Der Mann sei ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Anzeichen von Drogenkonsum hätten sich angedeutet. Schließlich kam heraus, dass der Mann per Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Im Fahrzeug von zwei 22 und 23 Jahre alten Männern fanden die Beamten im Kofferraum drei Kilogramm Marihuana in einer Sporttasche. Sie beschlagnahmten zudem 7000 Euro Bargeld. Zudem hatten zwei 37 und 42 Jahre alte Franzosen knapp zwei Kilogramm Haschisch in ihrem Auto versteckt. Auch sie wurden festgenommen und müssen sich wie die anderen strafrechtlich verantworten. kpl/pol