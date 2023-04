Fußball (mit Fotostrecke) 1:2 in Saarbrücken: War's das schon mit dem Aufstieg für den SV Waldhof?

Bei der Niederlage im Südwest-Derby in Saarbrücken kann sich der SV Waldhof zwar steigern, steht am Ende aber zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da. Eine schmerzhafte Pleite - mit Konsequenzen in der Tabelle

Mehr erfahren