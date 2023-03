Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Großeinsatz der Feuerwehr in Mannheim-Friedrichsfeld wegen Brand in Autolackierbetrieb: Eine Werkshalle im Industriegebiet in Mannheim-Friedrichsfeld hat am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Der Brand in einem Autolackierbetrieb im Langlachweg brach gegen 15.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache aus und sorgt derzeit für eine große Rauchentwicklung

Galeria in Viernheim- So lief die Betriebsversammlung: Die Beschäftigten der Galeria-Filiale im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum haben sich am Freitag zur Betriebsversammlung getroffen. Wie die Versammlung gelaufen ist und was die Mitarbeiter jetzt vorhaben

Stromausfall in Ludwigshafen- Sturm als Ursache: Der Stromausfall am vergangenen Freitagabend in Ludwigshafen und der Pfalz ist aufgeklärt. Wie das Wetter ein ganzes Stromnetz lahmlegte

Rapper Apache 207 veröffentlicht neues Album: Fans haben ungeduldig darauf gewartet: Der in Mannheim geborene Rapper Apache 207 bringt ein neues Album heraus. Der Titel hat auch etwas mit seiner Heimat zu tun

3000 Waldhof-Fans unterstützen ihr Team im Topspiel: Wallfahrt nach Wiesbaden: 3000 Fans begleiten den SV Waldhof zum Topspiel beim SV Wehen Wiesbaden - auch ein Partyboot legt ab. Trainer Neidhart will die günstige aktuelle Tabellensituation nicht überbewerten

Mannheimer Fressgasse: Demo am Samstag mit Pflanzen und Liegestühlen: Das neu gegründete Forum Verkehrswende macht sich für eine dauerhafte Verkehrsberuhigung in der Mannheimer City stark. Am Samstag plant es eine Demo - und es hatte auch eine Klage gegen den Abbruch des Verkehrsversuchs erwogen

Reizgas in Heidelberger Schule versprüht - zahlreiche Schüler klagen über Unwohlsein: Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in einer Heidelberger Schule im Einsatz. Der Unterricht für ein Teil der Schülerinnen und Schüler wurde eingestellt. Mehrere Jugendliche kamen in eine Klinik

