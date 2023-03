Großeinsatz der Feuerwehr in Mannheim-Friedrichsfeld wegen Brand in Autolackierbetrieb

Mannheim. Eine Werkshalle im Industriegebiet in Mannheim-Friedrichsfeld hat am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Der Brand in einem Autolackierbetrieb im Langlachweg brach gegen 15.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache aus und sorgt derzeit für eine große Rauchentwicklung. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Gegen Abend schien die Feuerwehr den Brand in den Griff zu bekommen. Die Rauchsäule wurde kleiner, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Feuerwehr ist mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Großfeuer in Mannheim-Friedrichsfeld Im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld brennt derzeit eine Werkshalle. Dunkle Rauchwolken steigen in den Himmel

Warnapp Nina informiert über Brand

Laut der Warnapp Nina wurden Brandgase freigesetzt. In den Stadtteilen Friedrichsfeld und Seckenheim kann es deshalb zu Geruchsbelästigungen kommen. Nina empfiehlt: Sofort Türen und Fenster zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten sowie Rundfunk und Fernesehen anzuschalten sowie sich über alle Medien zu informieren. Die Feuerwehr führt vor Ort Luftmessungen durch.

Einsatz dauert weiter an

Die Straße am Brandort wurde gesperrt. Derzeit bestehen keine Verkehrsbeeinträchtigungen auf den nahegelegenen Autobahnen und Landstraße durch den Rauch.

Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, teilte die Sadt Mannheim gegen 17 Uhr mit.

Die Straße am Brandort wurde gesperrt. © Marcus Schwetasch

Die Lagerhalle war erst vergangenen Samstag in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Angestellten wurde dort wegen der Brandschäden derzeit nicht gearbeitet. Die Lagerhalle ist mit einem Bauzaun abgesperrt gewesen. Die ganze Woche über waren demnach Brandermittler im Einsatz, heute kamen die Versicherungsvertreter. Damals entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro. (mit dpa)