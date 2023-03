Stromausfall in Ludwigshafen: Sturm als Ursache

Der Stromausfall am vergangenen Freitagabend in Ludwigshafen und der Pfalz ist auf die stürmischen Wetterverhältnisse zurückzuführen. Das habe eine eingehende Untersuchung ergeben, teilten die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Freitag mit. Demnach seien die Vorgänge des Stromausfalls eingehend analysiert, alle Protokolle ausgewertet und das technische Schadensbild begutachtet worden.

Kurzschluss wurde ausgelöst

Ein Spezialist untersuchte in dem Zusammenhang im Umspannwerk (UW) Mundenheim dafür das Schaltfeld, in dem sich der Schalter befindet. Das technische Schadensbild habe gezeigt, dass die Überspannungen im Hochspannungsbereich zu einem elektrischen Überschlag führten, der den Kurzschluss ausgelöst habe. Das sei auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen. Fremdeinwirkung kann die TWL ausschließen. Der betroffene Schalter befinde sich in einem hochgesicherten Bereich.

Am vergangenen Freitag war es gegen 19.15 Uhr zu wetterbedingten Spannungsschwankungen im TWL-Netz gekommen. Zusätzlich kam es durch einen technischen Defekt im UW Mundenheim zu einem Kurzschluss, der zeitgleich die Abschaltung von vier Hochspannungsleitungen zur Folge hatte. Betroffen war ein Schalter der TWL Netze, der die Anlage UW Mundenheim mit der Anlage UW Mitte von TWL verbindet und um 19:24 Uhr zusätzlich ausgelöst hat. Erst gegen 23.20 Uhr waren die letzten betroffenen gebiete wieder mit Strom versorgt. red/kpl