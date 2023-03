Rapper Apache 207 veröffentlicht neues Album

Mannheim/Ludwigshafen. Wer am Freitag über die Mannheimer Planken schlenderte, staunte nicht schlecht: Ein gigantisches Plakat des Rappers Apache 207 ziert seitdem die Fassade des Modehauses Engelhorn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Botschaft: sein neues Album erscheint am 9. Juni und heißt „Gartenstadt“ – nach dem Ludwigshafener Stadtteil, in dem der 1997 als Volkan Yaman in der Quadratestadt geborene Künstler aufgewachsen ist. PR-Direktorin Marina Buzunashvilli bestätigte die Angaben für die Plattenfirma Sony Music per Mail und ergänzte „Es geht los… stay tuned und erzählt es weiter.“

Apache-Konzert im Juli in Mannheim

Wenn man die digitale EP „Platte“ (2019) mitzählt, wird „Gartenstadt“ Apaches vierte größere Veröffentlichung nach dem Nummer-eins-Album „Treppenhaus“ (2020) und „2sad2disco“ (2021).

Auf seiner am 10. Juni in Hannover startenden Open-Air-Tournee wird das neue Material voraussichtlich zu hören sein – ebenso bei den beiden ausverkauften Heimspielen am 1. und 2. Juli im Mannheimer Schlosshof.

Genaue Inhalte des Albums noch unbekannt

Angaben zur Anzahl der Songs, ihren Inhalten und eventuellen Duettpartnern wollte Apaches Plattenfirma Feder Musik nicht machen.