Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Fahrlachtunnel- Stadt gibt Termin für Wiedereröffnung bekannt: Der Mannheimer Fahrlachtunnel ist seit August 2021 geschlossen. Am Donnerstagnachmittag gab die Stadtverwaltung bekannt, dass der Tunnel im Mai wieder für den Verkehr freigegeben werden soll

Messerattacke beim Wasserturm- Doch keine Notwehr: Überraschende Wendung am Landgericht Mannheim: Im Prozess wegen einer Messerstecherei in der Innenstadt hat der Angeklagte seine Aussage geändert. Das Gericht gab einen Hinweis auf den Strafrahmen

Stadt Mannheim kündigt zweijährige Sanierung der Kurpfalzbrücke an: Nachdem die RNV zuletzt das Gleisbett auf dem Übergang zwischen Neckarstadt und Innenstadt erneuert hat, soll nun die alte Brücke selbst saniert werden. Vorher wird bereits eine Sperrung für Lastwagen eingeführt

Schließung von Galeria Karstadt: So reagieren Kunden im Rhein-Neckar-Zentrum: Seit Montag steht fest: Die Galeria Karstadt-Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim wird wohl im Januar 2024 zum letzten Mal öffnen. Das führt zu Frust und Sorgen - auch bei einem angrenzenden Unternehmen

Planungen für Erdgasleitung durch Heidelberg Terranets BW macht ernst: Der Netzbetreiber wird einen Genehmigungsantrag für den Trassenverlauf der Süddeutchen Erdgasleitung einreichen. Hinweise von Winzern und der Stadt Heidelberg seien berücksichtigt worden

Wo in Mannheim-Mitte Flächen zum Gehwegparken markiert werden: Im Mannheimer Stadtteil Oststadt sind die Markierungen zum Gehwegparken fast abgeschlossen, in der Schwetzingerstadt starten sie demnächst. Was zu beachten ist

Mannheimer Modehaus Engelhorn bringt Gourmetfestival zurück: Nach drei Jahren Pause kehrt das Engelhorn Gourmetfestival zurück. Wieder werden viele Sterneköche und Spitzenwinzer dabei sein. Doch dieses Mal wird auch vieles anders

