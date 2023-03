Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das sagen die Mannheimer über den neuen Bahnhofsvorplatz: Der Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof erstrahlt in neuem Glanz. Viele Mannheimer sind zufrieden mit dem zentralen Verkehrsknotenpunkt. Doch mancher Passant übt Kritik am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz

Warnstreik am Universitätsklinikum Mannheim: Im Zuge des Tarifkonflikts im Öffentlichen Dienst wird in dieser Woche auch am Mannheimer Klinikum gestreikt. Die Patientenversorgung sei laut UMM aber durch eine Notvereinbarung gesichert

Ende des Verkehrsversuchs in der Mannheimer Fressgasse schon zu sehen: An diesem Montag beginnt offiziell die Rückbauphase für den Verkehrsversuch in der Innenstadt. In der Fressgasse ist schon einiges verschwunden. Für Aufmerksamkeit sorgt dort am Montag aber ein Sattelzug

Weitere Absage für Beetz-Pläne: Die Stadionpläne von Waldhof-Präsident Bernd Beetz stoßen weiterhin auf wenig Gegenliebe - auch nicht in der Politik. Nach der SPD erteilte nun die Mannheimer Liste den Vorschlägen des SVW-Mäzens eine Absage

Apache 207 überholt "Last Christmas": Viele Jahre war "Last Christmas" der am längsten in den deutschen Single-Charts platzierte Hit. Nun zog ein deutschsprachiges Lied von 2019 an dem jährlich wiederkehrenden Weihnachtspopsong vorbei

Für die Adler Mannheim beginnt die Zeit der Geheimhaltung: Es ist soweit. Mit dem Start der Play-off-Viertelfinalserien sind auch die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga gefordert. Doch welche Spieler den Serien-Sieg über die Kölner Haie holen sollen, ist noch ein Geheimnis

