Mannheimer Strandbadsaison kurz vor Start - diese Regeln gilt es zu beachten

Mannheim. Am 15. März beginnt die offizielle Saison des Mannheimer Strandbades. Die Stadt Mannheim weist in einer Mitteilung daraufhin, was Besucherinnen und Besucher alles zu beachten haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben dem Fahrrad- gilt auch ein Hundeverbot im Bereich des Strandbades

Klare Regeln beim Grillen

Zudem ist das Mitbringen und Benutzen eines eigenen Grills nicht gestattet. Grillen ist nur noch in der ausgewiesenen Zone an zwölf Stationen erlaubt, die täglich von 6 bis 22 Uhr unentgeltlich zur Verfügung stehen. Die Grillzone ist nur für die Zubereitung vorgesehen, der Verzehr hat außerhalb stattzufinden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausflugstipps Urlaubsgefühle vor der Haustür: Die zehn schönsten Badeseen rund um Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Früherer VGH-Vize gibt auf Klage gegen Badeverbot am Mannheimer Strandbad zurückgezogen Mehr erfahren

Das Problem mit den Wildgänsen

Verboten ist auch das Füttern von Vögeln und weiteren Tieren. Der Fachbereich Freizeit und Sport appelliert an alle Besucherinnen und Besucher des Strandbades, keine Essensreste herumliegen zu lassen und vor allen Dingen die Wildgänse nicht zu füttern. Dies schadet den Tieren in den meisten Fällen, die Population wächst und verdrängt heimische Arten, Ratten und ähnliches Ungeziefer werden angelockt und die Verschmutzung der Wege und Liegewiesen durch Vogelkot nimmt stark zu.

Das droht Falschparkern

Um ein geordnetes Miteinander aller Besucherinnen und Besucher sicherzustellen, wird das Personal des Strandbades die Einhaltung der auch vor Ort ausgeschilderten Regelungen überwachen. Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert in Abhängigkeit von der Witterung außerhalb des Strandbades den ruhenden Verkehr.

Den Rhein beobachten ja, im Rhein baden nein: Am Strandbad in Mannheim gilt ein Schwimmverbot. © Stadt Mannheim

Das Parken ist auf den vorgesehenen Parkplätzen samstags sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr auf drei Stunden begrenzt. Die ausgeschilderten absoluten Halteverbote sowie die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Haltestellen gelten uneingeschränkt. Falschparker werden in sicherheitsrelevanten Bereichen konsequent abgeschleppt. Die Stadt empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Strandbad zu fahren.

Beachvolleyballfeld ist neu am Strandbad

Das Strandbad liegt südlich des Naturschutzgebietes Reißinsel im Waldpark in Mannheim-Neckarau am Rhein. Liege- und Spielflächen bieten Platz zum Picknicken, Lesen, Erholen und Spielen. Seit September 2022 gibt es zudem ein Beachvollyballfeld.

Das Schwimmen im Rhein ist nicht erlaubt.