Wo die Verschuldung in der Metropolregion am höchsten ist

Die Überschuldung der Verbraucher in der Metropolregion Rhein-Neckar ist 2022 erneut gesunken. Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen sank im Vergleich zu 2021 um rund 17 500 Fälle auf etwa 170 000. Die Überschuldungsquote ist damit so niedrig wie noch nie seit 2004 - dem Beginn der Erhebungen des Wirtschaftsauskunftsdienstes Creditrefom. Mit Statistiken ist das aber so eine Sache. Das

...