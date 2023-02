Müll rausbringen statt Posen vorm Privatjet: So finden Mannheimer die App "BeReal"

„BeReal“ - das heißt auf deutsch „Sei echt“: Und das scheint das zu sein, nach was sich Jugendliche im Netz gerade sehnen. Denn während Influencer in Size Zero auf Palmeninseln und vor Privatjets posieren, zeigen sich auf BeReal Normalsterbliche beim Müll rausbringen, Fernsehen oder Autofahren. Dabei sind die entstandenen Bilder, wie zu erwarten, nicht mal besonders spannend.

