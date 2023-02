Demonstrationszug von "Fridays for Future" am Freitag in Mannheim

Mannheim. Am Freitag, 3. März, findet weltweit der nächste globale Klimastreik von "Fridays for Future" statt. Auch in Mannheim wird es an diesem Tag eine gemeinsame Aktion mit der Gewerkschaft Verdi geben.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, findet von 17 bis 20 Uhr eine Demonstration in der Mannheimer Innenstadt statt, zu der laut Anmelder rund 1000 Menschen erwartet werden. Entlang der Demonstrationsroute sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Der Demonstrationszug startet im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses und führt über die verlängerte Breite Straße, die Kunststraße, den Kaiser- und Friedrichsring in entgegengesetzter Fahrtrichtung bis zur Fressgasse, durch die Fressgasse und Breite Straße bis zum Marktplatz.

In einer Pressemitteilung von Verdi heißt es, die Gewerkschaft und "Fridays for Future" eine, dass die Verkehrswende notwendig für den Kampf gegen die Klimakrise sei und nur gelingen könne, wenn die Beschäftigten im ÖPNV gute Arbeitsbedingungen haben.

Außer in Mannheim sind auch Aktionen Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden angekündigt.