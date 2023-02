Unbekannte sprengen Geldautomaten in Walldorf

Walldorf. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt in Walldorf gesprengt. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich mehrere Täter gegen 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Marktes in der Bahnhofsstraße und sprengten den Geldautomaten im Eingangsbereich.

Auch Innenbereich des Supermarktes beschädigt

Dadurch wurde nicht nur der Geldautomat zerstört, sondern auch Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Die Schadenshöhe sowie die Höhe des gestohlenen Geldes ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminaltechnik der Polizei Heidelberg sichert nun Spuren am Tatort. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts (LKA) Stuttgart ermitteln und werten Spuren aus.

Nach den Tätern wurde sofort eine überregionale Fahndung eingeleitet - bislang ohne Erfolg. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese geben können, werden gebeten sich unter 0621/ 174 4444 bei der Polizei zu melden.