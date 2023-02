Unbekannte versprühen Pfefferspray und ziehen Messer in Mannheimer Imbiss

Mannheim. Drei derzeit noch unbekannte Täter haben am Montagabend um kurz vor 20 Uhr in einem Schnellimbiss im Quadrat O7 Pfefferspray versprüht und einem Kunden mit einem Messer gedroht. Nach Angaben der Polizei soll der 27-jährige Gast durch den Reizstoff zunächst Atemwegsreizungen erleidet und den Vorfall einem Restaurantangestellten gemeldet haben. Daraufhin packte einer der Täter den 27-Jährigen am Hals, hielt dabei ein Messer in der Hand und drohte dem Mann. Im Anschluss flüchteten die drei Unbekannten in Richtung des Wasserturms. Sie werden wie folgt beschrieben: Täter 1 war etwa 180 Zentimeter groß, 17 bis 18 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Basecap der Marke NIKE mit dem Schild nach hinten, eine rote Trainingsjacke des Fußballvereins PSG Paris und schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Täter 2 war 180 bis 185 Zentimeter groß, etwa 16 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit blonden Strähnen und trug eine schwarze Jogginghose. Täter 3 war etwa 18 bis 19 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit Locken über die Stirn, trug eine schwarze Jeans, rot-schwarze Sportschuhe und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

