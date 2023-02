Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das ist in Mannheims früherem Restaurant Istanbul geplant: In den Räumen des früheren Restaurants Istanbul am Mannheimer Marktplatz kündigt sich Neues an. Was die künftigen Gäste dort erwartet

Abgestelltes Sauerstoffgerät am Mannheimer Theresienkrankenhaus - Gutachten zur Todesursache im März: Eine 72-Jährige soll im November das Sauerstoffgerät ihrer Zimmernachbarin abgestellt haben. Die Frau starb wenige Wochen später. Woran genau - das soll nun mithilfe eines neuropathologischen Gutachtens ermittelt werden

Polizeiaufgebot bei Aktion der Letzten Generation am Heidelberger Bismarckplatz: Sechs Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, versucht, sich in Heidelberg, an der Kreuzung Hauptstraße/ Sofienstraße festzukleben.

Mutmaßliche Vergewaltigung am Mannheimer Vogelstangsee: Er soll im Sommer 2022 eine Frau am Vogelstangsee vergewaltigt und bestohlen haben. Das Landgericht Mannheim hat nun das Verfahren gegen Leonardo B. eröffnet und gibt Einblicke in das bisherige Leben des Angeklagten

So hilft Mannheimer Polizeipsychologin Anna Koch dabei, belastende Einsätze zu verarbeiten: Polizeipsychologin Anna Koch darüber, wie belastend es ist, auf jemanden schießen zu müssen und warum sich Ordnungshüter bei Fehltritten zweifach verantworten müssen

Ludwigshafener Hochstraßenprojekt - Westbrücke wird teurer: Die Westbrücke - ein Teil des Ludwigshafener Hochstraßenprojektes - wird teurer. Ende März will OB Steinruck die Gesamtkosten vorstellen. Im Stadtrat bröckelt indes die die Zustimmung zu dem Mammut-Projekt

Mutmaßlicher Geldautomatensprenger vor dem Heidelberger Landgericht: In Sekundenschnelle sprengen aus dem Ausland eingereiste Banden Geldautomaten und verschwinden meist mit fetter Beute. Nun startet ein Prozess zu einem Vorfall in Rauenberg

