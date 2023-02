Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Mordprozess nach Messerattacke in Ludwigshafen: „Ich glaube, er ist gestorben“

Am zweiten Prozesstag um die Messerattacke in Oggersheim hat einer der Ermittler rekonstruiert, was am 18. Oktober passiert ist - und berichtet von den verzweifelten Hilferufen der Zeugen