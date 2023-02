Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neun Verletzte bei Unfall auf der A5 Richtung Heidelberg : Ein Porschefahrer fuhr auf einen VW auf, insgesamt vier Autos kollidierten. Dabei entstand ein hoher Schaden

Das ist beim Anruf bei der 112 zu beachten: In Notlagen kann der Notruf über Leben und Tod entscheiden. Das Deutsche Rote Kreuz gibt Tipps für den Ernstfall. Und verrät, wer eigentlich drangeht, wenn Anrufer 112 wählen

Ein brisantes Wiedersehen für die Adler Mannheim in Straubing: Vor gut einem Monat gewannen die Adler zwar die Partie, verloren aber einige Spieler. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen

Verdi fürchtet Personalflucht in Südwest-Kitas: In Tübingen sollen Eltern ihre Kinder demnächst schon mittags aus der Kita abholen. Und überall im Südwesten dürfen die Kita-Gruppen größer sein - alles wegen fehlenden Personals

Möblierte Wohnungen treiben die Mietpreise in die Höhe: Experten fürchten, dass die Mietpreisbremse durch Regelungen im Graubereich ausgehebelt werden soll

