Neun Verletzte bei Unfall auf der A5 bei Hemsbach - Sperrung aufgehoben

Hemsbach. Am Samstagvormittag sind vier Autos auf der A5 in Richtung Heidelberg kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, ist die Vollsperrung der Autobahn am Samstag um 14 Uhr aufgehoben - die Fahrbahnen sind wieder frei. Zwischendurch mussten sich Autofahrer auf der A5 bei Hemsbach auf Verzögerungen einstellen. Laut einem Sprecher wurde der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es kam aufgrund eines leichten Rückstaus zu einem Auffahrunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge durch den Unfallverursacher aufgeschoben wurden. Bei dem Unfall haben sich neun Personen verletzt. Derzeit sind die Verletzten im Krankenhaus.