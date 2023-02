Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Prozessauftakt nach Messerangriff in Ludwigshafen- Tat „zutiefst verachtenswert“: Wegen doppelten Mordes und versuchten Mordes muss sich seit Freitagmorgen ein 26 Jahre alter Somalier vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Das öffentliche Interesse an dem Fall ist groß

Kauffmannmühle in Mannheim wurde vor Feuer verkauft: Vor einer Woche ist die frühere Mühle des Kauffmannmühlen-Areals in Mannheim abgebrannt. Jetzt wurde bekannt, dass der Eigentümer im Dezember einen Kaufvertrag mit einem neuen Investor abgeschlossen hat

Veni, vidi, vulva: Wie eine Mannheimer Ausstellung mit einem Tabu brechen will: Plüschvulven-Alarm in Mannheim: Die Künstlerin "Wilde Vulven" stellt im Queeren Zentrum ihre teils übergroßen Vulva-Modelle aus Stoff aus - die Kunstwerke haben einen ganz besonderen Zweck

Deutlich mehr Geld für Beschäftigte bei Coca-Cola in Mannheim: Der Tarifstreit bei Coca-Cola Deutschland ist beigelegt. Das bedeutet die Einigung für die rund 400 Beschäftigten in Mannheim

Deutlich weniger Anwohner wollen Parkausweis in Heidelberg : In manchen Stadtteilen gab es nur noch halb so viele Anträge: Seit das Anwohnerparken in Heidelberg statt 36 Euro 240 Euro kostet, ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Was das mit Sperrmüll auf der Straße zu tun hat

Besuch am Krankenbett in Heidelberg- Kinder sind keine kleinen Erwachsenen: Für Eltern und Kinder sind es die schlimmsten Stunden ihres Lebens: der Aufenthalt in der Kinderklinik. Jetzt besuchte die neue Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die Uniklinik Heidelberg

Lean Bergmann ist für Vertragsverlängerung bei den Adlern Mannheim offen: Die Adler Mannheim müssen im Verfolgerduell der DEL wahrscheinlich nicht nur auf David Wolf, sondern auch auf Jordan Szwarz verzichten. Dafür ist das Comeback von Lean Bergmann nur noch eine Frage von Tagen



