Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Spatenstich für den E-Ladepark „Columbus“: Aus einer ehemaligen Tankstelle der US-Armee im Stadtteil Franklin soll eine Anlaufstation mit 22 Schnellladepunkten werden. Inbetriebnahme für Herbst 2023 geplant

Hilfsorganisationen in Mannheim bitten um Geld - keine Sachspenden: Tonnenweise Decken, Kleidung und Babynahrung. Die Spendenbereitschaft in der Region Rhein-Neckar ist gewaltig. Doch Sachspenden benötigen eine eigene Logistik. Ohne Kontakte kommen Hilfsgüter nicht ins Krisengebiet

Baden-Württemberg vernichtet Masken und Kittel im Wert von rund 2 Millionen Euro: 6,1 Millionen Schutzmasken, rund 5000 FFP2-Masken sowie etwa 19 000 Schutzkittel musste das Land verbrennen, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war

Heidelberger Druckmaschinen- Inflationsprämie für Mitarbeiter belastet Ergebnis: 3000 Euro Inflationsprämie bekommen Vollzeit-Beschäftigte bei Heidelberger Druckmaschinen In der Bilanz drückt sie aufs Ergebnis

Zahl der Schockanrufe explodiert - und weiter hohe Dunkelziffer: Mal ruft ein angeblicher Enkel an, mal ein Staatsanwalt oder Arzt. Ihr Ziel: das Geld der Angerufenen. Dazu nutzen Kriminelle zunehmend die skrupellose Masche des "Schockanrufs". Die Zahl der Fälle ist nach oben geschossen

Das sagen die Löwen zum Pokal-Kracher gegen Flensburg: Im Halbfinale des DHB-Pokals treffen die Löwen auf Flensburg. Dieses Duell hat eine gewisse Historie, wie die Löwen wissen

