Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Polizei beendet Ermittlungen: Die Abrissarbeiten am ausgebrannten Gewerbegebäude des Kauffmannmühlen-Areals im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gehen voran. Jenseits der Brandstelle wird aber weiterhin in alle Richtungen nach der Brandursache ermittelt

Schwer verletzte Hündin in Mannheim: Nachdem diese auf der Friesenheimer Insel gefunden wurde, konnte nun ein tatverdächtiger Mann sowie die Besitzerin gefunden werden. Was mit dem Hund jetzt passiert





Hilfe für Gaziantep läuft an: Ludwigshafen ist eng verbunden mit der schwer vom Erdbeben getroffenen türkischen Partnerstadt Gaziantep. Die Vorbereitungen für Hilfstransporte laufen auf Hochtouren. Gefragt sind vor allem Geldspenden

Ermittlungen gegen Rapper HoodBlaq : Zwei Kilo "Amphetamin" fanden Ermittler bei den Ludwigshafenern. Pikanterweise waren auch zwei hessische Beamte vor Ort. Offenbar hatte damals aber ein Drogentest falsch angeschlagen



: Zwei Kilo "Amphetamin" fanden Ermittler bei den Ludwigshafenern. Pikanterweise waren auch zwei hessische Beamte vor Ort. Offenbar hatte damals aber ein Drogentest falsch angeschlagen OB-Rüge für Stadtrat Heidelberg abgewiesen: Weil er ein vertrauliches Strategiepapier an Pressevertreter weitergegeben haben soll, hat der Heidelberger Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz eine Rüge von Oberbürgermeister Eckart Würzner kassiert - zu Unrecht, wie ein Gericht entschied

Vor 175 Jahren gab es den ersten närrischen Lindwurm: Viele Geschichten ranken sich um den Heidelberger Fastnachtsumzug, der vor 175 Jahren zum ersten Mal stattfand. Was eine historische Schlacht damit zu tun hat

Mannheimer "Suezkanal" am Hauptbahnhof soll bald wieder geöffnet werden: Der seit Jahren immer wieder geschlossene Suezkanal, die Straßen-Unterführung am Hauptbahnhof, soll geöffnet werden - zumindest für einen bestimmten Zeitraum

