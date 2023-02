Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien sitzt in Mannheim der Schock tief: Viele bangen um ihre Lieben. Auch die hiesige Projektpartnerschaftsstadt Kilis ist betroffen - es gibt ein Spendenkonto

Fast alle Evakuierten nach dem Brand im Jungbusch zu Hause: Zwei Häuser nahe der abgebrannten Kauffmannmühle sind noch gesperrt. Die Abrissarbeiten könnten noch eine Weile dauern

Warum die Mannheimer Seilbahn Bremstests mit Bierfässern macht: Noch läuft die Inbetriebnahme der Anlage, daher dürfen keine Passagiere einsteigen. Damit die Kabinen dennoch das nötige Gewicht haben, laden sie Bier und Wasser

Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt in zwei Fällen: Nachdem die GBG nach mutmaßlichen Verstößen eines früheren Mitarbeiters die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hatte, hat die Behörde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch in einem weiteren Fall wird ermittelt

Selbstmord eines Angeklagten in Mannheimer JVA: Im Prozess um die Frauenleiche im Kofferraum wird es kein Urteil geben. Der angeklagte Ehemann hat sich in der Gefängniszelle erhängt. Das lässt Fragen offen

Wie ICE 562 sich bei Ludwigshafen verfahren konnte: Ein zwischen Mannheim und Saarbrücken "fehlgeleiteter" ICE hat zu Kommentaren bei Facebook beigetragen. Die Deutsche Bahn erklärt den Fauxpas mit einer Verwechslung

Adler-Verteidiger Mark Katic und der Ritt auf Messers Schneide: Held des letzten Spieltages war Verteidiger Mark Katic, der kurz vor seinem Siegtreffer auch zum Pechvogel der Partie hätte werden können

