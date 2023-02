Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Flammen im Jungbusch: Die Kauffmannmühle in Mannheim steht in Flammen. Das Feuer breitete sich dabei über mehrere Stockwerke aus. Das Gebiet ist indessen weiträumig abgesperrt