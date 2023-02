Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Auch in Mannheim sitzt der Schock tief

Mannheim. Auch in Mannheim verfolgen Menschen die Nachrichten nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien. Viele bangen um Angehörige, Freunde oder Bekannte.

So wie Schneiderin Gülay aus Mannheim-Wohlgelegen. Es ist eine lange Pause, die Gülay macht, bevor sie überhaupt antwortet. Bevor sie überhaupt antworten kann. Ihre Stimme klingt leise, langsam, hoffnungslos. Sie atmet tief ein. Dann sagt sie nur einen Satz: „Die Schwester meiner Schwiegertochter ist unter einem achtstöckigen Haus.“ Wieder eine Pause. „Wir haben die ganze Zeit die Nachrichten an.“

Im Hintergrund hört man einen Sprecher. Sie halte Kontakt in die Erdbebenregion in der Türkei, wo Teile ihrer Familie leben. „Wir rufen an. Aber wir können ja nicht immer anrufen.“

Bangen um Familie und Freunde

Gülay sagt langsam: „Hunderte Häuser sind eingestürzt. Sie und ihre Familie sind vermisst. Und es sind so viele vermisst." Wie automatisiert schieben sich zäh die Silben aus ihrem Mund. Man merkt, sie funktioniert nur. Doch sie ist an diesem Tag in ihre Mannheimer Schneiderei gekommen, um zu arbeiten. „Es ist unser Familienunternehmen“, sagt sie und ihre Stimme überschlägt sich fast.

Dann erzählt sie, dass die anderen Schwestern der Schwester ihrer Schwiegertochter helfen wollten. Langsam findet sie wieder Worte. „Sie sind nach dem ersten Beben sofort ins Auto gestiegen. Und losgefahren aus einem anderen Ort. Die eine ist sogar mit Zwillingen schwanger“, sagt Gülay. „Unterwegs haben sie eine Frau gerettet“, sagt sie. Wollten noch weitere retten.

„Dann kam schon wieder ein Beben. Sie sind auf der Brücke stehengeblieben mit dem Auto.“ Sie seien unverletzt. Aber das scheint beim Warten auf Informationen über das Schicksal der Verschütteten zu Gülay kaum durchzudringen.