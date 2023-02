Die „Passagiere“ an diesem Morgen sind rund und schwarz, aber sie können nicht alleine einsteigen. Per Radlader und Hubwagen werden sie geladen. Dann kann es losgehen. Mit Bierfässern als erste Beladung ist die Seilbahn der Bundesgartenschau am Montagmorgen zu weiteren Fahrten gestartet. Sie simulieren voll beladene Kabinen für die Bremstests, die letzte Stufe der Inbetriebnahme.

„Wenn

...