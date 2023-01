Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Weiter keine Spur von Mannheimerin Maryna S.: Obwohl sich die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 16-Jährigen in den sozialen Medien verbreitet, sind bei der Polizei bislang keine Hinweise eingegangen. Welche Ansätze es noch gibt, Vermisste zu finden

500 Mängel: Heidelberger Montpellierbrücke wird drei Jahre Baustelle: Beinahe wäre sie bei der Benotung durchgefallen. Die Montpellierbrücke ist eine der meistbefahrenen Verkehrsachsen Heidelbergs - und sehr sanierungsbedürftig. Das hat Auswirkungen für den Auto-, Rad- und Zugverkehr

Adler Mannheim Wochenlang hatten die Adler Mannheim mit großem Verletzungs- und Krankheitspech zu kämpfen. Doch pünktlich zum Spitzenspiel gegen den EHC München kehren einige bewährte Kräfte zurück. Und dann ist ja auch noch ein ganz Neuer

Universität Mannheim laut Studycheck deutschlandweit am beliebtesten: Das Onlineportal Studycheck hat die Universität Mannheim als beliebteste Universität in Deutschland ausgezeichnet. Für den AStA kommt es jetzt darauf an, diesen Erfolg zu bestätigen

So setzt die Mannheimer Kunsthalle auf Nachhaltigkeit und Weiblichkeit: Mannheims Kunsthallendirektor Johan Holten setzt im Jahresprogramm das Ökologiethema „1,5 Grad“, kooperiert mit der BUGA23 und hinterfragt mit Anna Uddenberg geschlechterspezifische Verhaltensweisen

Rotes Kreuz fordert mehr Vorbereitung auf Krisen in Mannheim: Eine überraschende Spende und nachdenkliche Worte zum Klimawandel gab es beim Neujahrsempfang des Deutschen Roten Kreuzes. Einen besonderen Auftritt hatten dabei Hunde

