Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch immer fehlt trotz Öffentlichkeitsfahndung der Polizei bislang jede Spur von der 16-jährigen Maryna S. (Bild) aus Mannheim. Obwohl die Vermisstenanzeige der Polizei bereits in den sozialen Medien oft geteilt wird, sind bislang noch keine Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Das erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf „MM“-Anfrage.

Maryna S. gilt seit dem Wochenende als vermisst. Laut Polizei ist sie nicht mehr an ihre Wohnanschrift in der Neckarstadt zurückgekehrt. Der letzte persönliche Kontakt mit einem Familienangehörigen fand am 5. Januar statt. Der letzte digitale Kontakt via Messenger bestand noch am vergangenen Wochenende. Die Ermittler vermuten, dass sich Maryna weiterhin in der Stadt aufhält. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zu ihrem Auffinden.

Mehr zum Thema Gute Nachricht Hilfsbereite Mannheimer Polizisten kümmern sich um Auto Mehr erfahren Blaulicht Wo ist Maryna? 16-Jährige aus Mannheim vermisst Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Ein-Euro-Masche: So stehlen Diebe Münzen aus Mannheimer Einkaufswagen Mehr erfahren

Ermittlungen gehen weiter

Nun habe man nach Rücksprache mit der Familie eine Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen. „Das ist das beste Mittel, das wir haben“, erklärt ein Polizeisprecher. Je nach Fall gebe es unterschiedliche Ansätze, um die Personen zu finden. Wenn die Vermissten etwa ein Smartphone bei sich tragen, können die Ermittler per Funkzellenortung herausfinden, wo sich das Handy zuletzt ins Mobilfunknetz eingeloggt hat.

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben: 1,74 Meter groß, schlank, blaue Augen, schwarz gefärbte Haare. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/1744444. Ein Bild der vermissen 16-Jährigen finden Sie hier.