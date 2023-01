Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fontänen an Mannheimer Wasserturm sprudeln wieder: Ein Jahr lang war Pause. An Ostern können die Fontänen am Wasserturm wieder eingeschaltet werden - pünktlich zu Beginn der Bundesgartenschau. Nun soll noch ein Zaun errichtet werden.

BASF : Auf einem Teil des Friesenheimer Alwin-Mittasch-Parks wollten Rewe und Görtz ein Nahversorgungszentrum errichten. Anwohner protestierten. Nun hat die BASF die Diskussionen beendet.

Wut und Eifersucht als Tatmotiv beim Messerangriff in Ludwigshafen: Zweifacher Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung. Drei Monate nach dem Messerangriff in Ludwigshafen-Oggersheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der mutmaßliche Täter hat sich derweil geäußert.

So tickt Joseph Cramarossa, der neue Stürmer der Adler Mannheim : Joseph Cramarossa fiebert seinem ersten Einsatz für die Adler Mannheim entgegen. Der Stürmer will nicht nur mit seiner physischen Präsenz überzeugen, sondern auch Tore für sich sprechen lassen.

Warum Finanzwende die Zusatzversorgungskasse VBL verklagt: Bei der Versorgungsanstalt VBL sind rund fünf Millionen Beschäftigte pflichtversichert. Die Bürgerbewegung Finanzwende hat jetzt Klage eingereicht. Sie will wissen, wie die VBL das Geld anlegt.