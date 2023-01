Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Apache 207 hat in Mannheim seine Konzertbiografie noch weiter perfektioniert: Vor mehr als 10000 extrem begeisterungswilligen Fans bei der Zusatzshow in der ausverkauften SAP der Erfolgsrapper am Samstag seinen triumphalen Tourauftakt im August noch in den Schatten

Adler Mannheim Mit dem 0:2 bei den Nürnberg Ice Tigers müssen die Adler Mannheim schon die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Die fehlende Torproduktion nimmt dramarische Formen an

Der neue Mannheimer Stadtprinz kommt beim "Weißen Ball" gut an: Seine Nervosität legt sich schnell, dann reißt er das Publikum mit seiner sympathischen Art mit. Ben I. konnte die Gäste beim "Weißen Ball" von sich überzeugen. Selten war so viel Prominenz mit von der Partie

Das sagt Löwen-Chefin Kettemann zu Schwarzers Aussetzer: Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer findet es nicht gut, dass Frauen bei der Handball-WM der Männer pfeifen. Löwen-Chefin Kettemann widerspricht energisch

Brand in Tiefgarage im Lanz-Carré in Mannheim: Feuerwehreinsatz in der Tiefgarage im Lanz-Carré mit zwei leicht verletzten Personen

"Frankenstein" feiert eine überzeugende Premiere im Nationaltheater Mannheim: Für ihre Bühnenfassung des Gruselklassikers "Frankenstein" nehmen Regisseurin Nazli Saremi und ihr Team einige Änderungen vor. Auf die Bühne des Nationaltheaters gelangt so eine konzentrierte und gelungene Aufführung

SV Waldhof-Dribbler Lebeau hat die lange Pause genutzt- "Adri is back!": Er war der Unterschiedsspieler beim Sieg des SVW gegen 1860 München. Mit feinen Pässen und starker Technik drückte Adrien Lebeau dem Spiel seinen Stempel auf. Und es gibt Hoffnung, dass nun auch sein Körper stabil bleibt